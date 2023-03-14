В Петропавловске организованы курсы по бесплатному обучению казахского языка

Освоить базу государственного языка бесплатно и за 2 месяца. В Петропавловске продолжают работать курсы казахского языка для начинающих. Занятия проходят дважды в неделю. Уроки проходят по вечерам, чтобы желающие выучить язык смогли сделать это после работы. В числе учеников Виталий и Екатерина Лукашовы. Супруги не только регулярно посещают занятия, но и дома самостоятельно изучают новые слова и даже внедряют их в повседневный разговор.

ВИТАЛИЙ ЛУКАШОВ:

— Дома повторяем. Преподаватель скидывает все материалы пройденного урока и плюс записи в тетради. Два занятия в неделю — все-таки мало, чтобы знать. Нужно повторять, самостоятельно искать. Мы живём в Республике Казахстан. А язык, получается, не знаем. Программы, которую мы учили в школе, нам не достаточно для живого общения в повседневной жизни.

Уроки — это только 30% успеха, говорят преподаватели. Оставшиеся 70 — постоянная практика. Эта группа занимается полтора месяца. Большинство учеников делают заметные успехи. Те, кто не знал ни одного слова на казахском, сейчас составляют предложения и могут легко рассказать о себе, отмечает преподаватель.

АЗАТ ЖОЛТАЙ, преподаватель центра обучения языкам:

— Методика российского профессора Дмитрия Перова. Мы акцентируем внимание на то, чтобы учить основные глаголы. В казахском языке много окончаний, они имеют разный смысл. Основная наша цель — научить людей бытовому языку, чтобы человек мог донести свою мысль, когда он идёт в магазин, мог обращаться к людям на казахском языке.

Сейчас при центре обучения языкам 11 групп учат казахский. В них 275 человек. Следующий набор в группу для начинающих будет в апреле.

Айгерим Хамзина