В областном совете ветеранов празднуют Көрісу күні

14 марта в Казахстане отмечают Көрісу күні. Празднуют этот день сегодня и в областном совете ветеранов. В дружеской обстановке здесь собрались почётные гости. Они поздравляют друг друга с наступлением весны, говорят добрые пожелания и просто беседают. Праздничную атмосферу дополняют душевные песни, задорные танцы и богатый дастрахан. К слову, в СКО насчитывается порядка 105 тысяч людей «золотого» возраста.

БЕЙБИТ АБИЛОВ, заместитель председателя областного совета ветеранов:

— Наших ветеранов пришли поздравить представители АНК. Также мы сегодня пригласили артистов областной филармонии. Для гостей подготовили маленький концерт. В этот день мы радуемся, что наступила весна. Эту радость мы хотим показать и передать нашим ветеранам.

Алишер Ашимов