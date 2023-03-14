Спасатели предупреждают об опасности весеннего льда

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Ежедневные рейды по реке Ишим и замеры толщины льда. Это меры, которые сегодня предпринимают спасатели, чтобы предотвратить несчастные случаи, так как выходить на лёд уже очень опасно.

Пенсионер Василий Механошин ведёт здоровый образ жизни. Летом он бегает на свежем воздухе, зимой катается на лыжах. Об опасности весеннего льда, конечно же, знает.

ВАСИЛИЙ МЕХАНОШИН, житель г. Петропавловска:

— Сейчас немного подтаивает, но, на лыжах не чувствуется. Так нормально. Рыбаки сидят, рыбачат. Подхожу, смотрю, они там бурят. Лёд примерно 40 см. Да и плакаты тут вывешивают «Осторожно, не ходите!»

Находиться на льду с каждым днём становится опаснее, предупреждают спасатели. ЧС-ники замеряют толщину льда, предупреждают жителей о мерах предосторожности и устанаваливают предпреждающие знаки.

ТЕМИРХАН САГЫНДЫКОВ, офицер группы гражданской обороны УЧС г. Петропавловска:

— В ходе замеров выяснилось, что толщина льда составляет 60 см, это допустимо. При 10 см уже запрещается выходить на лёд.

Ожидает нас такой тонкий лёд совсем скоро, говорят ЧС-ники. К слову, с начала года в Казахстане под лёд провалились 7 человек. Из них 1 — ребёнок. В нашей области несчастных случаев спасатели не зарегистрировали.

Алишер Ашимов