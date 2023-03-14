Школьник из СКО Жансар Садриев разработал проект «Безопасный дом»

14-летний учащийся общественного фонда «Қызылжар Абай орта мектебі» Жансар Садриев осенью 2022 года разработал проект «Безопасный дом». Он сделал его для конкурса «Caspian Startup», где успешно представил свою разработку в нескольких турах. Проектом «Безопасный дом» заинтересовались сотрудники областного департамента по ЧС. Школьник презентовал им свой проект, чтобы получить обратную связь.

ЖАНСАР САДРИЕВ, учащийся ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Многоэтажный дом, в нем есть система распознавания лиц. Это все будет храниться в базе данных, которая будет на облаке или на сервере в этом доме. Когда дома есть оповещение о том, что происходит пожар, наша система будет звонить службе спасения.

С помощью языка программирования Жансар Садриев создал программу распознавания лиц. Чтобы проект был более наглядным, учащийся собрал макет «Безопасного дома». Наработки школьника заинтересовали спасателей.

ЕВГЕНИЙ ЖУРАВЛЁВ, главный специалист группы по связям с общественностью ДЧС СКО:

— Очень большое это подспорье для нас. Представьте, в текущем году погибли 10 человек на пожарах, трое пострадали. По области произошло 100 пожаров. Большинство прошли в частном секторе. Это примерно 75-80%. Зафиксированы пожары и в многоэтажных жилых домах. Стартап очень хороший, нам очень понравилось.

Создать стартап талантливому школьнику помог учитель математики и информатики Мурат Курмангалиев.

МУРАТ КУРМАНГАЛИЕВ, учитель математики и информатики ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Я в основном всегда старался только лишь его направить и в некоторых ситуациях подсказать, что ему сделать и на каких вещах нужно заострить внимание. Основная часть его работы заключается в том, что он изучает программирование, много различной информации. Моя роль в проекте — организовать ему побольше конкурсов и помочь в них поучаствовать.

Летом в столице пройдет Всемирная олимпиада роботов. На ней юноша хочет представить свой проект. Естественными науками он заинтересовался в 7-м классе. Примерно тогда же начал активно участвовать в республиканских и областных олимпиадах и конкурсах. В прошлом году на Хакатоне в Карагандинской НИШ разработка Жансара заняла второе место. Он уверен в полезности своего проекта, но воплотить задумку в жизнь один не сможет.

ЖАНСАР САДРИЕВ, учащийся ОФ «Қызылжар Абай орта мектебі», Кызылжарский район:

— Нужны деньги, нужна команда, нужно оборудование. Обычный школьник не сможет это установить и сделать при помощи одной школы. Нужны сторонние инвесторы, которые будут заинтересованы в проекте.

Старшеклассник считает, что проект «Безопасный дом» можно будет использовать не только в многоэтажных и частных домах, но и для обеспечения безопасности в общеобразовательных школах.

Дарья Пышмынцева