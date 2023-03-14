С начала года спасатели выезжали четыре раза на помощь попавшим в беду животным

И в огонь, и в воду на зов пострадавших. Даже если этот зов — лай или мяуканье. Из беды ЧС-ники спасают не только людей, но и братьев наших меньших. Только за два месяца этого года произошло 4 случая. Последний — днём 14 марта.

ДОСЫМ ЖУМАНОВ, главный спасатель спасательного подразделения ДЧС СКО:

— Сегодня вот тоже был выезд. Кошку спасли. Она на третьем этаже на карнизе стояла. Мы спустились с крыши, вытащили её. Осенью, бывает, лебедей спасаем, которые улететь сами не могут. Бывает, примерзают ко льду, либо не окрепшие ещё. Вылавливаем, передаём егерям.

Ещё один случай произошёл несколько дней назад. Рыбак на берегу реки Есиль заметил тонующего пса, вызвал ЧС-ников. Отчаянно хватавшись за лёд, хвостатый уже терял силы. Команда спасателей во главе с Айболом Отарбаевым отреагировала оперативно.

АЙБОЛ ОТАРБАЕВ, главный спасатель спасательного подразделения ДЧС СКО:

— На реке Есиль тонула собака. Было видно, что она в воде достаточно долго, силы иссякали. Наш сокомандник Самат Ахметжанов разделся, спустился в воду. Мы страховали его веревкой. Пёс увидел людей и поплыл навстречу. Дрожащую и ослабевшую собаку мы завернули в тряпичную волокушу. Потом передали в приют. Сейчас с ним всё хорошо.

Досым Жуманов в спасательной службе уже 13 лет. Опыт спасения животных большой, но из реки доставали впервые. Бывали разные случаи: вытаскивали кошку из вентиляции, собак из колодца, спасали застрявших в воротах косуль. Но, надо сказать, животные в спасательных операциях участвуют не только как пострадавшие. Это бельгийская овчарка по имени Айк. Четвероногий спасатель помогает команде находить пропавших людей.

СЕРГЕЙ ЯЩУК, главный спасатель кинологической группы ДЧС СКО:

— Мы применяем собак в поиске людей, заблудившихся в лесу, грибников. Мы искали пропавшего мужчину. Нашли, правда, уже неживым. Три дня искали с сотрудниками полиции. Ушёл из деревни в деревню и пропал. Мы в Турцию хотели ехать, но нас не взяли. Не дошла ещё очередь до нас. Так мы готовы. Проходим каждый год аттестацию, два раза в год, на поиск пострадавших. Собирают всех кинологов Казахстана, и независимый судья проводит аттестацию.

Всего в СКО на страже безопасности 53 спасателя и 3 служебных собаки.

Диана Салихова