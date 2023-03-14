Один из самовыдвиженцев снял свою кандидатуру в депутаты Мажилиса Парламента РК в пользу Е. Мамбетова

На одного кандидата меньше. Самовыдвиженец из СКО Мереке Мухамедьяров снял свою кандидатуру в депутаты Мажилиса Парламента страны. Об этом он сообщил утром 14 марта.

МЕРЕКЕ МУХАМЕДЬЯРОВ:

— Подумав, я принял следующее решение. Снимаю свою кандидатуру в депутаты Мажилиса Парламента в пользу Мамбетова Еркебулана Нурмагамбетовича. Еркебулан Нурмагамбетович возглавляет одно из передовых хозяйств области, более 30 лет работает в сельском хозяйстве, живет в селе, вкладывается в развитие нашего региона, здесь живут его дети, он ставит самые важные для региона вопросы. В частности, внедрение современных технологий в сельское хозяйство, газификация региона и другие.

На сегодня в СКО это первый случай, когда кандидат отказался от предвыборной гонки. Мереке Мухамедьяров является руководителем департамента Комитета труда и социальной защиты по СКО. Сам он прошел путь от простого сельхозработника до руководящих постов. Сейчас идет 28-й год его службы в социальной сфере.

Анастасия Кузнецова