Очередное коррупционное преступление совершено в СКО

Очередное уголовное дело по получению взятки в отношении члена ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области Талгата Кенжебаева рассмотрели в департаменте антикоррупционной службы. Установлено, что в ноябре 21 года в ходе проведения государственного аудита Айыртауского центра социального обслуживания Кенжебаев выявил ряд нарушений, влекущих привлечение к дисциплинарной и административной ответственности. Он потребовал от должностных лиц Центра денежное вознаграждение в размере 2,5 млн тенге за свое бездействие.

В том же месяце того же года в ходе проведения государственного аудита в управлении координации занятости группой государственного аудита выявлен ряд нарушений. Кенжебаев, осуществляя общее руководство этой группой, понимал, что он вправе внести предписание о привлечении руководителя управления координации занятости к дисциплинарной ответственности. В ходе личной встречи Кенжебаев потребовал от него талоны на 300 литров бензина за свое бездействие. В результате действуя по обоюдному согласию они достигли преступного соглашения.

АЙДОС ЖУНИСОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА АГЕНТСТВА РК ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ:

— 23.12.2022г. приговором суда г. Петропавловск Кенжебаев Т.Б. осужден по ст. 366 ч. 3 п. 4 УК РК с назначением наказания в виде 7 ми лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке РК и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, с конфискаций в доход государства суммы, составляющей предмет взятки, в размере 2 565 940 тенге.

Этим же приговором руководитель Кошманов А.Т. признан виновным за растрату чужого вверенного ему и за дачу взятки с назначением наказания в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки, что составляет 1 978 200 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Алишер Ашимов