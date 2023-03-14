День «Көрісу» отметили на Петропавловском электротехническом заводе

Так весну встречают сотрудники Петропавловского электротехнического завода. 14 марта они отметили день «Көрісу». Он символизирует начало долгожданного теплого времени года и приближение Наурыза. Сотрудников предприятия поздравил и.о. руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Дархан Амрин.

ДАРХАН АМРИН, и.о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— Этот праздник отмечали наши предки. Они с нетерпением ждали, когда закончится зима. Поздравляю всех с наступлением весны. Пусть она будет для вас плодотворной.

На Петропавловском электротехническом заводе трудятся несколько сотен человек. Нурлыбек Алдияров на предприятии работает электросварщиком. Он вместе с супругой воспитывает восьмерых детей.

НУРЛЫБЕК АЛДИЯРОВ, электросварщик ТОО «Петропавловский электротехнический завод»:

— В Петропавловск переехали полтора года назад из Кентау. Здесь все нравится. Условия работы хорошие. Всех с праздником.

В день «Көрісу» принято навещать друзей и близких, отпускать старые обиды. Очень важной в этот праздник считается традиция рукопожатий. С их помощью выражаются почтение и уважение всем гостям праздника.

Дарья Пышмынцева