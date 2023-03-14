Аграрии СКО заготовили для посева 438 тысяч тонн семян

100% аграриев СК подготовили семена для посева. Но не все еще прошли проверку в лабораториях. Их в регионе три. Фермеры привозят семена, а специалисты проверяют их по ряду показателей.

МАЙМУНА МАМЕКОВА, главный специалист по семенной экспертизе:

— Мы выявляем энергию прорастания, а на 7 сутки всхожесть. Это влияет на посевные качества, тем самым определяя норму высадки семян. Если семена 1 репродукции, 1 класса или элиты, значит и урожай будет высокий. Это зависит от репродукции и всхожесть. Если всхожесть будет не менее 95%, значит урожай будет очень высокий.

Семена играют огромную роль при посеве. Они должны быть здоровыми и с хорошей всхожестью.

НУРЛАН МЕРГАСИМОВ, руководитель государственной семенной инспекции управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Согласно закону о семеноводстве не допускается реализация и использование семян, не прошедших сортовые и посевные качества. Аграриям необходимо принять меры. До наступления посевных работ сдать семена на полный анализ.

Всего в СК аграрии заготовили 438 тысяч тонн семян. Среди них 396 тысяч тонн зерновых, 30 тысяч тонн масличных, 60 тысяч тонн кормовых культур и картофеля.

Айгерим Хамзина