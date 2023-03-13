Экочас прошёл в средней школе №21

Как сортировать отходы, какой мусор подлежит переработке, а какой необходимо утилизировать. Как подарить вещи вторую жизнь. Об этом на экочасе рассказали школьникам специалисты управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

ВЛАДИСЛАВ ОРЛОВ, руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО:

— Мы хотели показать пример, что необходимо в учебных заведениях проводить такие мероприятия, чтобы дети с детства понимали именно суть необходимости сохранения природных богатств.

Урок проходил в необычном формате: дети смотрели мультфильмы, участвовали в викторине. Так они лучше усваивают информацию. Школьники узнали много нового и важного о природе. Поделились впечатлениями.

— Этот урок мне очень понравился. Было интересно, я думаю, что в будущем я буду использовать эти уроки.

— Если каждый человек будет загрязнять природу, то земля погибнет.

— Если люди не будут очищать озера, пляжи и леса, то наша земля будет просто полна мусора.

Такие экоуроки нужно проводить чаще, считают учителя. Тем самым у ребят уже с юных лет сформируется бережное отношение к природе.

ЮЛИЯ НАРЫЖНЫХ, учитель средней школы №21:

— Спасибо большое за такой открытый урок. Детям очень понравилось. Дети проявили себя активно, было очень интересно. Мы благодарны, что пришли и посетили нашу школу.

Самых активных наградили дипломами.

Камилла Карим