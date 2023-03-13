Встречу с жителями Тайыншинского района провели кандидаты в депутаты маслихата СКО

С жителями Тайыншинского района встретились представители партии зелёных «BAYTAQ». Первым делом они посетили элеватор. Там заслушали вопросы и проблемы тайыншинцев. Водообеспечение, подвоз детей в учебные заведения, слабая скорость интернета — основные темы встречи. Всё озвученное кандидаты взяли на контроль. Следующая остановка — Тайыншинский мясоперерабатывающий комбинат. Темы здесь схожие — проблемы с водой, школа. Волнует жителей и экологический вопрос.

АРТЁМ ПЕРЕВОЗ, житель г.Тайынши:

— Это по району проблема. Сброса нет, вода становится болотистой. Уровень жизни здесь у каждого разный. Скажем так, не у каждого есть возможность куда-то выехать отдохнуть, поэтому выезжают на речку с детьми. А там и скот пасут, и т.п. Река потихоньку превращается в болото.

— Проблемы — загрязнение реки Чаглинка, а также есть у нас предприятие. Из-за отходов идёт неприятный запах, вредный. Подозрение на вредные условия для жизни человека.

— Раннее активисты обращались, собирались подписи. Были действия, но запах полностью не исчез.

Каждый желающий высказался о наболевшем. Все вопросы партийцы

записали. Через месяц обещают приехать снова. А чтобы начинать действовать уже сейчас, они просят направить им обращения. Сделать это можно через социальные сети Instagram, Facebook и портал партии. Такое обращение планируют направить работники ТОО «BioOperations». Волнуют их перебои с подачей воды.

Конечный пункт — районный центр социального обслуживания. Представители партии зелёных выслушали проблемы медицинского персонала.

НАУРЫЗБЕК КУЛЬМУКАНОВ, кандидат в депутаты маслихата СКО:

— Озвучивали проблему с водой. В летнее время в утренние и вечерние часы поток воды прекращается. В данный момент мы не можем сказать, почему и на каком основании. Мы направим письмо с целью разъяснить, для экономии или в связи с поломками это делается. После изучения данного вопроса мы дадим официальный ответ и что от нас требуется. Если поломка, то разработаем проектно-сметную документацию, обновить оборудование и т.д. Это вопрос решаемый. Главное — от населения поступают проблемные моменты, и мы готовы это решить.

Встречи с населением кандидаты в депутаты проводят по всему региону. Собрав все вопросы и предложения, партийцы проведут круглый стол, где обсудят, как помочь людям.

Диана Салихова