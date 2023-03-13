В РК 12 тыс человек написали заявление для прохождения процедуры внесудебного банкротства

В Казахстане 12 тысяч человек написали заявление, чтобы пройти процедуру внесудебного банкротства. Его можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами. В этом случае долг казахстанца, который он не погашал 12 последовательных месяцев на дату подачи заявления, не должен превышать 5,5 млн тенге. Процедуру внесудебного банкротства смогут пройти только те, у кого отсутствует зарегистрированное имущество. Кроме того, важно, чтобы до подачи заявления с банком было проведено урегулирование просроченной задолженности. В Казахстане приём заявок на банкротство стартовал 3 марта.

Дарья Пышмынцева