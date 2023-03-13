Спектакль в необычном формате прошёл в областном театре кукол. Постановка «Жук, паук и бабочка» ориентирована на самых маленьких зрителей. Большинство в театре впервые. Особенность спектакля в свободной рассадке малышей. Они сидят на подушках, сами выбирают себе место, а во время спектакля контактируют с персонажами.

ГРИГОРИЙ ЛАЙКО, главный режиссер областного театра кукол:

— Они ещё не способны сидеть в кресле, просто смотреть спектакль. У них неуёмная энергия. Нужно не бояться того, что дети ходят, встают, кричат, если у них возникают эмоции. Это всё совершенно нормально. Я считаю, что такие спектакли нужны в каждом театре. Это знакомство с театром нашего первого зрителя.

В театре кукол проведут и другие спектакли для малышей. У театралов уже есть несколько задумок для маленьких зрителей.

Айгерим Хамзина