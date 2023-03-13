Р.Асаубаев: «Будущим народным избранникам предстоит решить много разных проблем»

На этой неделе состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Они пройдут в воскресенье, 19 марта. В день «Х» возможность прийти на избирательные участки и сделать свой выбор будет более чем у 300 тысяч североказахстанцев.

РУСЛАН АСАУБАЕВ, председатель филиала РОО «Первый антикоррупционный медиацентр»:

— Мы считаем, что это исторический момент для Казахстана. Сегодня мы делаем большой акцент на тех депутатах, которые идут в городской, районный маслихаты одномандатного округа. Это самовыдвиженцы, личности, люди, за которых должны проголосовать. Мы видим в них партнеров, будем с ними работать, требовать, чтобы они постоянно были на связи.

По мнению Руслана Асаубаева, будущим народным избранникам предстоит решить много самых разных проблем. Казахстанцев, особенно сельских жителей, беспокоит качество дорог, питьевой воды, отсутствие освещения. Слабых мест в сфере ЖКХ достаточно и в городе, считает председатель филиала республиканского общественного объединения. Руслан Асаубаев дал свой прогноз о явке избирателей на предстоящие внеочередные выборы.

РУСЛАН АСАУБАЕВ, председатель филиала РОО «Первый антикоррупционный медиацентр»:

— Я думаю, что у нас будет явка от 45 до 60%. Мы сами участвовали в независимых наблюдениях. Мы видим, что районы, сельские округа, где люди пожилого возраста очень хорошую явку показывают. Каждый человек должен сделать свой выбор, чтобы завтра, когда государство выберет свой политический путь, они не говорили, что они не причем.

Всего для участия в выборах депутатов Мажилиса и маслихатов свои кандидатуры представили 556 североказахстанцев.

Дарья Пышмынцева