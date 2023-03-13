Нехватка ветеринарных специалистов в Казахстане оценивается в 800 человек

Дефицит ветеринарных специалистов в Казахстане составляет 800 человек. В последние годы отмечается приток работников в эту сферу. Во многом здесь свою роль сыграло повышение зарплаты.

АСКАР ЖАКУПБАЕВ, председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора:

— В 2022 году по сравнению с 2021 зарплата специалистов повысилась на 50%. В 2023 году средняя зарплата специалиста с высшим образованием составляет 145-282 тысячи тенге. 35% и 50% предусматривается доплата для оздоровления в размере 2 должностных окладов.

На это выделили свыше 9 млрд тенге. Количество грантов на ветспециальности тоже увеличили. Выделили 925 бюджетных мест. Правда, половина из них не освоена. Профессия ветеринара не в списке самых востребованных у молодёжи. И даже если эту специальность выбирают, то после обучения по профессии работать не идут.

БАКЫТ НАСЫРХАНОВА, главный менеджер управления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»:

— Возвращаются, потому что на местах работой не обеспечивают, инфраструктуры нет. И приходится им возвращать грантовые деньги, кто учился на госзаказе. К тому же, в деревнях они все частные. Они берут своих. «С дипломом в село» — очень плохо работает эта программа. Она стоит, мало идут.

Здесь нужна активность местных властей, говорят спикеры круглого стола.

Айгерим Хамзина