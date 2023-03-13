71 правонарушение среди подучетников выявили за день полицейские

В Петропавловске проходят массированные рейды по проверке лиц, состоящих на учетах в полиции. В рамках ОПМ «Подучетник» полицейские проинспектировали микрорайон «Береке».

ТАЛГАТ СМАГУЛОВ, начальник 2-го отдела полиции УП г.Петропавловска:

— Сотрудники будут проверять адреса, злачные места, адреса, где злоупотребляют спиртными напитками, откуда чаще всего поступают вызовы. В ходе посещения адресов при выявлении правонарушений будут составляться административные протоколы по правонарушениям.

Задействованы административные полицейские, участковые инспекторы, оперативники криминальной полиции. Только за один день в микрорайоне«Береке» проверили свыше 100 подучетников. Из них — 51 алкоголик и 16 ранее судимых. Всего выявили 71 административное правонарушение. Это появление в общественном месте в нетрезвом виде, нарушения правил благоустройства, проживание без регистрации, а также нарушения правил дорожного движения.

По отдельному плану работают участковые инспекторы, проверяя владельцев гражданского оружия. Необходимо строгое соблюдение всех инструкций и правил по его хранению в квартире. Проверили 37 владельцев, выявили 2 нарушения правил оборота гражданского и служебного оружия. Параллельно с проверками полицейские проводили среди горожан индивидуальное разъяснения по профилактике интернет-мошенничества, раздавали памятки, информационные листы и визитные карточки участковых инспекторов. Аналогичные двухдневные «отработки» пройдут во всех районах Петропавловска.

Анастасия Кузнецова