403 человека привлекли к ответственности за нахождение детей вне дома в ночное время

С 9 по 12 марта в регионе проводилась операция «Подросток». Только в Петропавловске по итогам первого дня полицейские составили 4 протокола по фактам нахождения несовершеннолетних в ночное время вне дома, выявили 3 факта неисполнения родительских обязанностей, проверили 5 неблагополучных семей. С начала года стражи порядка провели 80 таких рейдов. В результате к административной ответственности привлекли более 400 законных представителей, а также 182 родителя, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. На данный момент на учете в полиции состоят 37 несовершеннолетних, а также 160 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. Полицейские напоминают, за нахождение подростков в ночное время с 22:00 часов до 06:00 часов утра в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей предусмотрен штраф в размере 3 МРП, это чуть больше 10 тысяч тенге.

Камилла Карим