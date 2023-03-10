В следующее воскресенье состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов

В следующее воскресенье, 19 марта, состоятся внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Принять в них участие смогут свыше 12 млн казахстанцев. Из них больше 300 тысяч — североказахстанцы. Председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз» Галина Семёнова считает, что избирательное право предоставляется гражданам для выражения их позиции и взглядов на будущее страны.



ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Каждый гражданин сам решает свою судьбу и в ответе за это. От каждого из нас зависит благополучие страны. Сегодня она меняется. Идет политическая модернизация. Эти выборы доказывают, что разговоры в сторону и пора не просто говорить, но и действовать!

По мнению Галины Семеновой, мажоритарная система выборов дает шанс проявить себя и партиям, и самовыдвиженцам.

ГАЛИНА СЕМЁНОВА, председатель ассоциации «СКО Автотранспортный союз»:

— Мы видим, какой различный состав кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихаты. На этих выборах реально разворачивается борьба. Считаю, что каждый гражданин должен голосовать сердцем за выбранную им партию и выбранного им кандидата.

На предстоящих выборах казахстанцы смогут проголосовать, даже находясь за рубежом. Для этого в 62 иностранных государствах организовали 77 избирательных участков.

Дарья Пышмынцева