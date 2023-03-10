В Петропавловске проходит республиканский турнир по қазақ күресі, посвящённый памяти Кожбергена жырау

Почти 300 борцов из 11 регионов страны собрал республиканский турнир по қазақ күресі. Посвятили его памяти Кожабергена жырау. Участие в соревнованиях принимают юноши в возрасте 13-14 лет. Первыми на ковре встретились палуаны из Астаны и СКО. Им дали три минуты.

Ислам Джуробаев приехал из Астаны. Борьбой занимается 2 года. В спорт его привёл лучший друг. Благодаря специальному приёму юный спортсмен одержал победу над соперником.

ИСЛАМ ДЖУРОБАЕВ, борец (г. Астана):

— Честно сказать, когда я первый раз сюда приехал, было очень страшно, потому что тут было много людей, и я думал, что проиграю. Это моё первое выступление. Есть еще несколько поединков. Если я их выиграю, это будет очень хорошо.

Схватки проходят в 10-ти весовых категориях — от 35 до 70 кг. Жюри учитывает все качества: силу, скорость, реакцию борцов.

ДАУРЕН НУРГОЖИН, главный судья соревнований:

— В этом году мы решили провести среди юношей возрастом помладше, поэтому у них мастерство не такое высокое, как у старших, но все равно очень хорошая подготовка спортсменов. Броски амплитудные, красивые броски производят здесь.

Соревнования продлятся два дня. Призёры турнира получат грамоты, медали и кубки, чемпионский пояс. Также участников наградят в двух номинациях: «Лучший бросок» и «За волю к победе».

Камилла Карим