V международная научно-практическая конференция Академии НГ РК прошла в Петропавловске

V международная научно-практическая конференция Академии Национальной гвардии РК прошла в Петропавловске. На повестке дня — развитие военного образования и обеспечение военной безопасности. О совершенствовании системы управления в этой сфере говорил глава государства. В этом направлении академия проводит большую работу.



АРТУР ТОКУШЕВ, начальник Академии Национальной гвардии РК:

— НГ РК принимает участие в различных проектах, связанных с безопасностью страны. В рамках реализации мер по развитию систем государственного и военного управления в интересах обеспечения военной безопасности войска участвуют в национальном проекте «Безопасная страна. В настоящее время в системе военного образования идёт активная трансформация.



Сегодня военное учебное заведение занимает достойное место среди других вузов страны. За четверть века здесь выпустили более 4 тысяч офицеров, которые несут службу в разных структурных подразделениях. В этом году в академии планируют начать обучение военнослужащих в магистратуре и докторантуре.



БАУРЖАН АБЖАНОВ, заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК:

— Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым поставлена задача о том, что мы должны искать новые подходы к военным отношениям и безопасности. Исходя из этого, мы полностью на сегодня изменяем программу подготовки. Мы детально перерабатываем программу боевой, специальной, командирской подготовки с личным составом для того, чтобы войска могли успешно понять те задачи, которые будут стоять перед ними.

Ежегодно в Академии обучаются порядка 800 военнослужащих. В связи с увеличением количества войск и изменением организационно-штатной структуры хотелось бы в рядах военнослужащих видеть побольше ребят, отметил заместитель главнокомандующего Нацгвардии. Получать качественное военное образование приезжают в нашу страну и абитуриенты из Таджикистана и Узбекистана.



Алишер Ашимов