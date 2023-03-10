С 24 февраля в Казахстане проводится месячник по профилактике туберкулёза. Его приурочили к 24 марта — Всемирному Дню борьбы с туберкулёзом. 11 и 18 марта в консультативно-диагностическом отделении областного центра фтизиопульмонологии пройдут Дни открытых дверей. Каждый желающий сможет пройти флюорографическое обследование и при наличии жалоб получить квалифицированную консультативную помощь врача — фтизиатра, сдать анализы. В целом по области эпидситуацию по туберкулёзу специалисты называют относительно стабильной. В 2022 году было обнаружено 210 новых случаев этого заболевания, туберкулёз подтвердился у 10 детей.

10 марта в ТРЦ «Рахмет» прошёл флешмоб сотрудников областного центра фтизиопульмонологии, посвященный борьбе с туберкулёзом. Кроме того, для удобства североказахстанцев там установили передвижной аппарат для флюорографии. Желающие прошли обследование.

Дарья Пышмынцева