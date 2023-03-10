В 26 стоматологических учреждениях СКО оказывают услуги в рамках ОСМС

В регионе услуги в рамках Фонда обязательного социального медицинского страхования оказывают в 51 лечебном учреждении. В 26 из них североказахстанцы могут бесплатно лечить зубы. В этом списке 18 государственных, это 13 районных и 3 городских поликлиники, и 8 частных медицинских центров. Стоматологические услуги в рамках системы ОСМС доступны не всем. Бесплатную помощь может получить определенная категория населения. Жительница Петропавловска Махаббат Габбасова относится к 1-й городской поликлинике. Женщина привела к стоматологу 6-летнюю дочь.

МАХАББАТ ГАББАСОВА, жительница г. Петропавловска:

— Так получается, что в частных поликлиниках детских стоматологов мало, а если они и есть, то принимают по заоблачным ценам. Даже взрослому человеку лечить зубы дешевле, чем детям.

К 1-ой городской поликлинике относятся больше 65 тысяч граждан. Здесь предоставляют бесплатные стоматологические услуги детям, беременным женщинам, пенсионерам, а также гражданам, застрахованным по медицинским показаниям.

ГУЛАИМ ИСМАГАМБЕТОВА, стоматолог городской поликлиники №1:

— Мы оказываем стоматологическую помощь детям, беременным женщинам, инвалидам трех групп, пенсионерам, лицам, приравненным и участникам войны, лицам, которые смотрят за детьми-инвалидами, многодетным матерям, имеющим подвески «Кумыс и Алтын алка.»

По данным областного филиала фонда социального медицинского страхования, в регионе проживают 534 тысячи человек, из которых только 81% имеют медицинское страхование.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Перечень медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь в области и стране, можно найти на официальном сайте «fms.kz» или узнать в самой поликлинике. Для получения бесплатных стоматологических услуг направление не требуется. Главное, чтобы пациент находился в категории получателей стоматологической помощи на ОСМС.

В филиале фонда социального медицинского страхования по номеру 1406 ответят на любые интересующие вопросы граждан.