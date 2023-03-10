С начала года 22 жителя СКО отравились угарным газом, один человек погиб

8 марта ночью в центральную больницу района им. Г.Мусрепова с отравлением угарным газом средней степени тяжести поступили женщина и мужчина. Они арендуют квартиру в многоквартирном жилом доме в селе Новоишимском. Сейчас их жизни ничто не угрожает, они выписаны и находятся дома. Спасатели осмотрели квартиру и установили, что дымоход отопительной печи был забит сажей, вследствие чего угарный газ попал в помещение. Хозяйку дома привлекли к административной ответственности, огнеборцы провели с жильцами профилактическую беседу о соблюдении правил пожарной безопасности. В 2022 году в районах отравления угарным газом получили 28 человек, с начала текущего года — 22. Один человек погиб.



Дарья Пышмынцева