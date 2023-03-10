Налог на транспорт нужно уплатить до 1 апреля

До 1 апреля этого года всем владельцам транспортных средств необходимо уплатить налог за прошедший год. Об этом напомнили в городском управлении государственных доходов. Если же до указанного времени внести уплату не удастся, за каждый день просрочки начислится пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования.

АНАСТАСИЯ ДОЛГУШИНА, главный специалист управления государственных доходов по г.Петропавловску:

— Сведения о суммах исчисленных налогов за 2022 год можно узнать из следующих источников: приложение e-Salyq Azamat, мобильных приложениях банков второго уровня Homebank, Kaspi.kz. В настоящее время налоговыми органами уже произведено начисление налога за 2022 год. В ближайшее время в приложениях банков Каспи, Халык будут направлены сообщения о начисленной сумме налога.

Впрочем, население о необходимости уплаты налогов знает. Водительский стаж Серика Камзина — более 30 лет. Налоги мужчина уплачивает на постоянной основе.

СЕРИК КАМЗИН, житель г.Петропавловска:

— Последнюю машину в 2012 году купил, регулярно уплачиваю как положено все налоги. В прошлом году я уплатил как раз в это время. Надо мне зайти уплатить.

Всего в Петропавловске имеют транспорт около 40 тысяч человек. Дополнительную информацию касательно уплаты налога можно получить по телефонам 46-60-75, 46-60-29.

Анастасия Кузнецова



