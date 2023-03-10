День учителя в Казахстане теперь будут праздновать 5 октября

Профессиональный праздник педагогов — День учителя — будет отмечаться в Казахстане 5 октября. Соответствующее постановление принято Правительством РК. Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Теперь же празднование этой даты объединили со Всемирным днем учителей. Он отмечается 5 октября более чем в 100 странах мира. День учителя — это профессиональный праздник всех работников сферы образования. По данным министерства просвещения, на сегодня в Казахстане работают 556 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.



Дарья Пышмынцева