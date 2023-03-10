7 ДТП произошло на дорогах области 9 марта

Из-за ухудшения погодных условий в прошлые сутки на дорогах области произошло 7 ДТП, в результате которых 2 человека пострадали. Одну аварию полицеские зарегистрировали на 495 км автодороги республиканского значения «Челябинск — Новосибирск» в Мамлютском районе. Водитель грузовика, гражданин Узбекистана, перевозил лес и направлялся из Томска в Ташкент. В результате плохой видимости трассы съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал. Напомню, 9 марта из-за плохой видимости дороги движение авто ограничили на 3 дорогах республиканского значения и в 4 районах области.

Алишер Ашимов