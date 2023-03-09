Выделение бюджетного кредита в 100 млрд тенге одобрили в Правительстве для реализации Большого проекта

Пул проектов, отобранных акиматами для рассмотрения на включение в Большой проект, обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра Серика Жумангарина. Большой проект — это тиражирование опыта Северо-Казахстанской области по льготному финансированию предприятий сельского хозяйства, задача которых обеспечить производство социально значимых продуктов питания для насыщения внутреннего рынка страны.

Еще одна цель — создание новых постоянных рабочих мест в селах. Благодаря этому механизму за 2 года в Северном Казахстане построили 21 молочно-товарную ферму. В результате сегодня порядка 10,3% от всего произведенного в стране молока даёт северный регион. Цель Большого проекта — создание в других областях больших молочно-товарных ферм, птицефабрик мясного направления, вместительных овощехранилищ и не только. Как отметил на совещании вице-министр сельского хозяйства Рустем Курманов, по итогам заседания Республиканской бюджетной комиссии от 28 февраля, на реализацию данной программы одобрено выделение бюджетного кредита в сумме 100 млрд тенге.



РУСТЕМ КУРМАНОВ, вице-министр сельского хозяйства РК:

— Это кредит до 10 лет через поверенного (агента) под 2,5%, с максимальной суммой до 5 млрд тенге и льготным периодом по основному долгу 24 месяца. Акиматы двадцати регионов представили проекты на общую сумму 415,7 млрд тенге, однако бюджетом одобрено выделение 100 млрд тенге. Исходя из этого, предлагаем в текущем году рассмотреть направление выделенных средств на строительство промышленных молочно-товарных ферм.



По итогам совещания Серик Жумангарин поручил минсельхозу совместно с акиматами еще раз пересмотреть пул проектов на предмет отбора наиболее готовых к реализации и имеющих определенную инфраструктуру.

