Ветврач из Есильского района о том, как нашла дело всей жизни

Животноводческая база ТОО «Мария села Корнеевка» находится в Леонидовке. Ветеринарный врач товарищества Татьяна Бугаёва приезжает сюда почти каждый день. Вместе с помощниками она следит за состоянием 600 голов казахской белоголовой породы крупного рогатого скота.

ТАТЬЯНА БУГАЁВА, ветеринарный врач ТОО «Мария села Корнеевка», Есильский район:

— Каждый день осмотр скота. Если заболела скотина, мы ее лечим, заказываем для этого препараты. Делаем сезонные обработки осенью и весной , исследования животных. Врач сельского округа приезжает, мы вместе с ним делаем забор крови на туберкулез, исследуем животных и помимо этого вакцинаций очень много. Условия мне нравятся, поэтому я пошла сюда работать, коллектив очень хороший, отзывчивый, добрый.

В товариществе Татьяна Бугаёва работает с 2019-го года. До этого она 5 лет трудилась в районной ветстанции, ездила с коллегами в сёла. Работы было много: осмотр скота, плановые прививки. Из-за этого ей не хватало времени на семью. Сейчас его стало больше. Что касается выбора профессии, то, по словам Татьяны Васильевны, дело всей жизни она нашла интуитивно.

ТАТЬЯНА БУГАЁВА, ветеринарный врач ТОО «Мария села Корнеевка», Есильский район:

— В силу того, что я родилась и выросла в деревне, все время со скотом, мама работала дояркой, папа работал в сельском хозяйстве, у нас всегда дома были животные. Может быть, в связи с этим определилась я с этой профессией. Мне было 19 лет, поступила в Ленинский сельскохозяйственный техникум, был такой тогда, а закончила, когда он был в статусе колледжа в 1998 году.

Женщина вместе с супругом воспитывают двоих дочерей. Младшая учится в 10-м классе и хочет стать учителем, старшая работает медсестрой.

Дарья Пышмынцева