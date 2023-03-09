В СКО снизилось количество краж

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Полицейские подвели итоги работы за два месяца этого года. С докладами выступили начальники управлений криминальной и административной полиции, местной полицейской и миграционной служб.

МАРАТ ЖУМАЛИЕВ, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— В структуре общеуголовной преступности доля краж продолжает составлять основную часть — это 32%. В их числе — 71 кража из квартир и 48 краж сотовых телефонов. Благодаря принятым мерам профилактического характера в отчетном периоде удалось добиться снижения краж чужого имущества.

Глава областного департамента полиции Айдын Кабдулдинов обозначил необходимость усиления работы по раскрытию и профилактике фактов интернет-мошенничества. Также необходимо уделить особое внимание предупреждению грубых нарушений правил дорожного движения. Особенно это актуально на фоне гололедицы и межсезонья.

СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО:

— При выполнении служебных обязанностей сотрудники управления административной полиции действуют по принципу сервисной модели полиции и соблюдаются три вектора: пошаговая доступность, направленная на максимальное облегчение доступа граждан в полицию, безопасность и тесное партнерство с населением.

Говорили на совещании и о ходе легализации иностранных автомобилей. Административные полицейские ведут не только индивидуальные разъяснения на местах, но и в социальных сетях. Также по будням с 9.00 до 19.00 часов по этой теме можно проконсультироваться по телефону: 8 (7152) 32-00-22. Касательно работы по выявлению нарушений миграционного законодательства, её необходимо усилить в приграничных районах области. Руководству городского управления полиции даны конкретные поручения активизировать работу по предупреждению и раскрытию преступлений в Петропавловске.

Анна Потеряева