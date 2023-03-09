В Казахстане на деньги коррупционеров построят 70 школ

В Казахстане построят 70 школ за счёт коррупционеров. Об этом сообщает информационный портал LS. Учебные заведения возведут во всех регионах страны. По словам министра просвещения Гани Бейсембаева, документы на эти цели уже подготовили. В скором времени начнётся финасирование строительства данных школ. В проекте предусматривается как строительство новых школ, так и ремонт действующих, отметил глава республиканского ведомства. На спецсчете минфина уже накопилось 120 миллиардов тенге, изъятых у коррупционеров.

Алишер Ашимов