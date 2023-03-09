Косулю застрелили на территории села в СКО

Полицейские нашли тушу сибирской косули в селе Соколовке Кызылжарского района. Незаконной охотой занимался 43-летний сельчанин. Его стражи порядка заметили ночью на окраине населённого пункта, он вёз добычу на санках. Также нашли ещё одного браконьера, в доме которого обнаружили 2 единицы незарегистрированного оружия: одноствольное ружьё «ИЖ» и двуствольное «ТОЗ». Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье 337 Уголовного кодекса РК «Незаконная охота». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 3 тысяч МРП, это больше 10 млн тенге, либо лишение свободы на 3 года. Оружие и туша животного изъяты, назначены экспертизы.



Алишер Ашимов