Хранилище областного государственного архива заполнено на 100%

В областной универсальной научной библиотеке им.С. Муканова состоялась коллегия управления культуры, развития языков и архивного дела. Здесь подвели итоги работы за последние три года и обсудили дальнейшее развитие. Начали с архивного и библиотечного дела. По словам директора Северо-Казахстанского государственного архива Сауле Маликовой, хранилище ведомства полностью заполнено.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— В настоящее время архивные хранилища заполнены на 100%. Данный вопрос мы направили в акимат области. Сейчас ведутся работы в этом направлении. Еще одна большая работа — это перевод архивных документов в цифровой формат. Мы уже оцифровали около 2 млн документов.

В этом году архивная отрасль региона отметит 100-летний юбилей. В рамках празднования планируется проведение республиканского форума архивистов и международная конференция «Архив — Алтын қазына».

Природа региона и яркая архитектура стала точкой притяжения для реализации кинопроектов. Эту сферу, по словам руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела, будут активно поддерживать.

ДОСБОЛ АБДРИИСОВ, руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела СКО:

— За последний период в нашей области проходили съемки 3-х художественных фильмов: «Мағжан», «»Долгое эхо» и «Қара қыз». Уже в этом году прошли съёмки фильма «Күлпәш» молодого и талантливого режиссера Ерната Сабит. Уже сегодня с профессиональными творческими коллективами региона активно работают известные дирижеры и исполнители из зарубежных стран: Японии, Эстонии др.

Дадут старт и международным имиджевым проектам: ставшему уже традиционным фестивалю «Qyzyljar Music fest», фестивалю классической музыки им.Ермека Серкебаева и симпозиуму художников «Ботай — Ұлы дала мәдениеті». Своим мастерством поделятся гости из Турции, Франции и Нидерландов.

Диана Салихова