Чемпионку II Зимних международных спортивных игр В. Глухову чествовали во Дворце спорта

Во Дворце спорта честовали североказахстанскую конькобежку Варвару Глухову. На днях она вернулась из г. Кемерово, где стала чемпионкой II Зимних международных спортивных игр «Дети Азии». В масс-старте она пробежала дистанцию за 6:11 секунд. Варвара показала хорошие результаты и на дистанциях. Сегодня на встречу с Варварой пригласили детей, которые только начали ходить в секцию конькобежного спорта. Ей вручили ценные призы и денежный сертификат.

На льду Варвара с 5 лет, в спорт её привела мама. Тренеры девочки — Александр Суровяткин и Ольга Ихтендрис. Варвару они тренируют на протяжении нескольких лет и очень довольны результатами своей воспитанницы.

ОЛЬГА ИХТЕНДРИС, тренер В. Глуховой:

— Она — абсолютная чемпионка Казахстана в своем возрасте. В последний день она так нас порадовала. Эмоции зашкаливали. Она плакала, и у нас, у тренеров тоже. Мы были счастливы. Все довольны. Из нашей области Варвара была одна. У нас был отбор на Казахстан и отобрали 5 лучших девочек и 5 мальчиков.

ВАРВАРА ГЛУХОВА, чемпионка II Зимних международных спортивных игр:

— Я поставила на всех дистанциях отличные рекорды, подняла свои результаты и очень довольна. Это первые мои международные игры. К соревнованиям готовилась на протяжении 3-4 месяцев. Перед масс-стартом я вышла очень настроенной, старалась. Как мне говорила тренер, так я и сделала. Потом в последние минуты стала первой. Эмоций было очень много. Были слёзы счастья, радость. Это неповторимые эмоции.



В планах у юной спортсменки и тренеров подготовка к молодёжным Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Корее.



Камилла Карим