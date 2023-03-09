38 сотрудниц поощрили в управлении полиции Петропавловска

Накануне 8 марта чествовали женщин, которые служат и трудятся в управлении полиции Петропавловска. Поздравляя личный состав, начальник ведомства Ербол Тайбеков отметил, что труд каждой сотрудницы очень важен и ценен в общем деле борьбы с криминалом, обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности.

ЕРБОЛ ТАЙБЕКОВ, начальник УП г.Петропавловска:

— Вы являетесь символом красоты, мира, воплощаете материнскую нежность и преданность, несёте свет, сохраняя очаг, воспитывая детей. Ваша душевная щедрость, доброта, ум и мудрость вселяют в нас уверенность и силы. Пусть сбываются все ваши мечты и приносят хорошее настроение.

Благодарственными письмами поощрили 38 женщин. Среди них не только офицеры, сержанты и госслужащие, но и пенсионеры органов внутренних дел, а также мамы полицейских. Среди награждённых — майор полиции Адемау Мендыбаева. Девушка служит в полиции 20 лет. Адемау — многодетная мама, вместе с мужем воспитывает пятерых детей.

АДЕМАУ МЕНДЫБАЕВА, инспектор УП г.Петропавловска:

— Моя работа заключается во взаимодействии со СМИ. Кроме этого ведём рабочие аккаунты УП в соцсетях, в настоящее время их 26. Ежедневно через них освещаем деятельность УП. Начальник УП наградил меня благодарственным письмом. Я очень благодарна за такую оценку. Будем работать в этом же режиме.

В городском управлении полиции трудятся 186 женщин. 28 из них — следователи. Многие девушки служат в местной полицейской службе,в ювенальной полиции, в миграционной службе, в административном блоке. Немало среди женщин и опытных офицеров с большим стажем. 8 сотрудниц имеют специальное звание — подполковник полиции.

Камилла Карим