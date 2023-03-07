Опытные сотрудницы ТОО «Заградовское» рассказали о своем профессиональном пути

Любовь Акст 4 марта отметила свое шестидесятилетие. Она считает себя счастливым человеком, потому что у нее есть надёжный тыл в виде семьи и любимая работа. В ТОО «Заградовское» Любовь Петровна трудится главным зоотехником. В это предприятие она пришла в 1981 году, когда оно ещё было совхозом. Правда, получить желаемую должность сразу не получилось.

ЛЮБОВЬ АКСТ, главный зоотехник МТФ ТОО «Заградовское», Есильский район:

— Специалистов тогда было много, сразу получить работу по специальности было невозможно. Поэтому я отработала полгода в столовой. Потом я перешла учетчиком в животноводство. Я поняла, что, наверное, это мое. Поступила в Покровский сельхозтехникум.

Любовь Акст говорит, что преподаватели там удивились её выбору профессии. Говорили, что с такими оценками в аттестате можно было выбрать другую специальность. Но Любовь Петровна твердо решила, что хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством. В этой сфере она трудилась не только учетчиком, но и телятницей, а ещё технологом по искусственному осеменению. Все эти знания Любовь Акст считает очень важными. ТОО «Заградовское» росло и развивалось на ее глазах. Опытный зоотехник болеет за него душой и очень переживает из-за дефицита молодых кадров.

ЛЮБОВЬ АКСТ, главный зоотехник МТФ ТОО «Заградовское», Есильский район:

— Я каждый год езжу к выпускникам в колледж, но ещё не один не пришел. Кто по окончании школы желает учиться ТОО будет оплачивать стипендию, но с тем условием, что после окончании колледжа он отработает здесь 3-5 лет. Обеспечивать всем будут по необходимости.

Любовь Акст готова делиться своим опытом с молодыми специалистами. Зоотехник и селекционер этого же товарищества Людмила Кузнецова тоже готова передавать свои знания новым работникам. На ферме она трудится 17 лет и очень любит то, что делает.

ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА, зоотехник, селекционер ТОО «Заградовское», Есильский район:

-Работа зоотехника и селекционера — это племучет. Не растерять мамочек, детей, узнать, какая мама у нас лучше. Сортировка, формирование гурта, случка, отел, растёл. Муж работает вет. врачом нашего округа.

Дочери Людмилы Николаевны выбрали для себя другие сферы деятельности. Опытная работница сельского хозяйства воспитывает пятерых внуков. Людмила Кузнецова говорит, что если кто-то из них пойдет по ее стопам, то она обязательно поддержит это решение.

Дарья Пышмынцева