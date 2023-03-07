Начальник штаба УП Петропавловска посвятила 19 лет службе

Кымбат Касымгожина — начальник штаба УП г. Петропавловска. На службе с 2004 года. Стать полицейским Кымбат мечтала еще в детстве. По её словам, на это её мотивировали ювенальные полицейские, которые часто приходили к ним в школу. Но мечта отложилась в дальний ящик. Окончив школу, девушка поступила на медработника. Вскоре вышла замуж за полицейского. Мечта детства не давала ей покоя, и Кымбат решила поступить на юриста. Закончив учебу, пошла работать в ювенальную полицию. Говорит, служба была сложной из-за того, что нулевые были непростыми годами.

Подрастали ребята, воспитанные «лихими девяностыми». Большинство из них употребляли алкоголь, курили практически все. Массовые драки были характерным явлением. Постоянные ночные рейды инспекторов по делам несовершеннолетних являлись насущной необходимостью. Но сложности не стали препятствием для мечты. Сейчас Кымбат — начальник штаба управления полиции, мама двоих детей. Медина, глядя на родителей полицейских, уже определилась с выбором профессии и твёрдо намерена пойти в правоохранительные органы. А сын Ислам решил всё же продолжить медицинское дело матери и сейчас работает медиком.

Камилла Карим