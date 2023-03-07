Многодетных матерей поздравил с 8 марта аким Жамбылского района Марат Ескендиров

В канун 8 марта аким Жамбылского района традиционно встретился с многодетными матерями и женщинами разных профессий, работающих в различных сфер деятельности. Собравшись за общим столом, глава района поблагодарил представительниц прекрасного пола за их труд и заслуги в общественной жизни. «Несмотря на труды в различных сферах, прежде всего женщина — хранительница семейного очага, на чьих хрупких плечах держится многое: воспитание детей, нескончаемый круг забот и хлопот. За вами — наши дети, наше будущее!» — отметил аким района Марат Ескендиров.

Каждая гостья получила букет цветов и памятный подарок. В ходе встречи участницы мероприятия поделились особенностями своей работы, историями из жизни. А также смогли задать главе района волнующие их вопросы.

Диана Салихова