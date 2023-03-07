Книжная выставка, посвященная 8 марта, открылась в областной библиотеке им.С.Муканова

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— «Всё прекрасное начинается с женщины» — так называется книжная выставка в областной библиотеке им.С.Муканова, посвящённая Международному женскому дню. Здесь можно ознакомиться с судьбой известных личностей, таких как Одри Хепберн, Марина Цветаева, Роза Багланова и многих других. Представлены и романы самых разных писателей, начиная от Льва Толстого до Луизы Мэй Олкотт.

Цель выставки — напомнить о великих женщинах, внесших обширный вклад в общество, а также вспомнить о тех, чей образ отражен на страницах известных писателей.

ЮЛИЯ ПИСКУНОВА, главный библиограф областной универсальной научной библиотеки им.С.Муканова:

— Вот «Улпан её имя». Замечательный роман. Я его читала несколько раз, и его можно перечитывать ещё. Во-первых, мастер слова, художник слова — Габит Мусрепов прекрасно рисует свой роман. И Улпан — это наша землячка, североказахстанка. И удивительная любовь. Ей 19, а ему более 60-ти. Между такими разновозрастными людьми, оказывается, тоже может быть любовь. Хотя это очень трудно представить. Автор создал образ настолько стойкой, интересной, независимой женщины, которая смогла самоутвердиться.

Пронести сквозь себя образ нежной, хрупкой, при этом смелой и мудрой женщины XIX века помогут книги Оноре де Бальзака, Александра Дюма и других известных авторов.

ЮЛИЯ ПИСКУНОВА, главный библиограф областной универсальной научной библиотеки им.С.Муканова:

— В связи с сегодняшним празднованием юбилея М.Жумабаева здесь есть книги о Зулейхе, его жене. Только благодаря ей мы имеем это имя сегодня, потому что если не его жена, мы бы потеряли все его рукописи. И я была поражена и удивлена, что песня «Дайдидау», которую исполняет Димаш Кудайберген, слова и музыка написаны в застенках Магжаном Жумабаевым. И посвящены они любимой жене Зулейхе.

И таких историй здесь собрано много. Ознакомиться с выставкой можно в течение двух недель. Затем библиотека начнёт готовиться к празднику «Наурыз».

Диана Салихова