Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Мухтар Серкпаев встретился с жителями района М.Жумабаева

Кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК Мухтар Серкпаев встретился с жителями села Полудино района Магжана Жумабаева. Сельчанам он рассказал о важности предстоящих выборов.

МУХТАР СЕРКПАЕВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— В предвыборной программе глава государства говорил о тех направлениях, на которые стоит акцентировать внимание. Первое, это «Справедливое государство», что он видит. Второй принцип — это «Справедливое общество» и третий принцип «Справедливая экономика». Наверное, всем понятно, что глава государства делает акцент на справедливости. Я говорю о 3-х принципах, которые должны обеспечить эти моменты.

Безопасности граждан, особенно, военной — приоритетное внимание. Казахстанцы должны жить в мире, единстве, согласии и сохранять эти 3 столпа благополучия. Сегодня, учитывая геополитическую ситуацию, от войны никто не застрахован, отметил будущий мажилисмен.

МУХТАР СЕРКПАЕВ, кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК:

— 21 век. Мы бы никогда не подумали, что 2 государства невозможно помирить. Понимаете, это трагедия. В этом плане глава государства — дипломат. В дипломатическом плане делает всё, чтобы мир и спокойствие было.

Мухтар Серкпаев напомнил о равноправии казахстанцев, независимо от того, где проживают они — в столице или в маленьком селе. Качество жизни населения необходимо улучшать везде. Полудинцы заинтересованы политикой и будущим своей страны, поэтому осознанно пойдут голосовать за будущих депутатов.

ВАЛЕНТИНА ЛАТАТУЕВАС, жительница с. Полудино, район М. Жумабаева:

— Изменить мир к лучшему. У нас наладились дороги, световое освещение, есть хорошее водоснабжение. Произвели ремонт детского дома, школы. Хотелось бы, чтобы заработная плата была больше. Потому что, она у нас низкая.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней пройдут 19 марта.

Алишер Ашимов