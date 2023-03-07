Более 60 безвозмездных грантов для социально уязвимых граждан реализуют в Петропавловске

В Казахстане создают все условия для реализации бизнеса социально уязвимым слоям населения. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы у них есть возможность получить безвозмездный грант. 20 февраля в стране стартовал приём заявок по первому потоку. Из СКО заявки подали 40 человек.

РУСЛАН ДЕЙНЕКО, специалист центра занятости населения:

— Максимальная сумма в этом году составляет 1 млн 380 тысяч тенге. Гранты предусмотрены для приобретения оборудования, технологического орудия труда, инвентаря, животноводства, растениеводства, аренды помещения, птицеводства и так далее. Данный грант не выдаётся на потребительские нужды.

Для получения гранта североказахстанцы должны быть безработными или индивидуальными предпринимателями, открывшими своё дело 3 года назад. Также им необходимо получить сертификат об обучении по проекту «Бастау Бизнес». Его можно получить на онлайн-платформе «Business Enbek».

РУСЛАН ДЕЙНЕКО, специалист центра занятости населения:

— Курсы длятся 14 дней. Они абсолютно бесплатные. Учёба проходит в онлайн-режиме. Для этого необходимо зайти на электронный портал, зарегистрироваться при помощи ЭЦП и записаться на курсы. После обучения он получает сертификат и может претендовать на государственный грант.

Второй поток обучения начнётся 15 мая. В Петропавловске в этом году планируют реализовать более 60-ти грантов на сумму почти 83 млн тенге.

Алишер Ашимов