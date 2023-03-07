Ансамбль “Gakku” НИШ Петропавловска выступил в областной филармонии

Хореографический ансамбль “Gakku” Назарбаев Интеллектуальной школы г. Петропавловска организовал отчетный концерт. В областной филармонии им. Ақана Сері собрались жители города, родители учащихся, друзья и педагоги. Представители коллектива подготовили порядка 20 музыкальных номеров и подарили гостям праздничное настроение. Зрители насладились национальными танцами, а также артисты представили еврейские, уйгурские, узбекские танцы и произведения, основанные на современной хореографии.

В танцевальный кружок Назарбаев Интеллектуальной школы может записаться любой учащийся с 7 по 12 классы. Сегодня кружок дополнительного образования посещают 126 детей. Ансамбль “Gakku” является призером городских и областных конкурсов, а также многократным лауреатом и обладателем гран-при в республиканских и международных фестивалях-конкурсах в Казахстане и России.

Анастасия Кузнецова