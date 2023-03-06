За звание самых сильных поборолись женщины-полицейские накануне 8 марта

Ловкость, выносливость и умение. Женщины — полицейские проверили свою физическую форму на спортивно-прикладной эстафете. Организаторы — сотрудники управления специальной и мобилизационной подготовки профильного департамента и физкультурно-спортивного общества «Динамо». Леди в погонах соревновались в беге с препятствиями, сборке и разборке пистолета, снаряжении магазина с надетым противогазом. Лучшими в своём деле стали Татьяна Долбышева, Серафима Окишева и Зарина Попова.

Серафима Окишева, сотрудник управления специальной и мобилизационной подготовки ДП СКО:

— Хотелось бы в будущем, чтобы такие соревнования проводились гораздо чаще, потому что это поднимает и патриотизм, и также физическое развитие, ну и, естественно, имидж полиции.

Алишер Ашимов