Второй магазин «Aimer» открылся в Петропавловске

Торжественное открытие второй точки сети супермаркетов «Aimer» состоялось в выходные. Для жителей организовали праздничный концерт и вкусные угощения.

Субботнее утро выдалось прохладным и ветренным. Но на празднике всем было тепло: от весёлой атмосферы и плова с горячим чаем. Отведать можно было и продукцию «Aimer»: торты, пироги, пиццу и многое другое. До официального открытия супермаркет работал месяц. За это время приобрёл постоянных клиентов.



— Я очень рад, что открылся такой отличный супермаркет. Я здесь живу рядом. Раньше всегда ездили в «Достык Молл». Теперь магазин рядом с домом. Это прекрасно. Ещё и такой праздник устроили.

— Мы каждый день в «Aimer» ходим. Живем рядышком. Всё привлекательно. Такие приветливые работники, всегда вежливо отвечают. Нас устраивает всё, что здесь есть. Мы прям рады.

Супермаркет предлагает более 30 тысяч наименовний товаров. Всего здесь 4 цеха: мясной, хлебобулочных изделий, холодных закусок и горячих блюд. Особенно полюбилась покупателям выпечка.

МАРИНА ЛИСЯНАЯ, коммерческий директор сети супермаркетов «Aimer»:

— «Aimer» всегда славился своим хлебом. Сейчас мы слышим аналогичные отзывы. Благодаря уникальной рецептуре хлеб не потерял качество. Он остался таким же и по вкусовым ощущениям, и по качеству самих продуктов. У нас очень вкусные кондитерские изделия, полуфабрикаты. То, что по качеству было в том «Aimer», осталось и в этом. Приходите пробуйте.

В магазине 6 касс. Для того, чтобы не создавать очереди, особенно в час-пик, все они всегда открыты. Приобрести необходимые товары можно с 8:00 до 23:00. Расположилась торговая площадка по адресу: улица Конституции Казахстана, 74.



Диана Салихова