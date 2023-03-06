В СКО 7 спецшкол для детей с особыми образовательными потребностями оснастит фонд «Қазақстан халқына»

Семь спецшкол для детей с особыми образовательными потребностями оснастит фонд «Қазақстан халқына» в СКО. В рамках первого этапа будут оснащены 4 школы на общую сумму 94,2 млн тенге. Речь идет о Чкаловской и Ломоносовской специальных школах-интернатах для детей с ограниченными возможностями в развитии, а также Соколовской специальной школе-интернате. За счет фонда «Қазақстан халқына» новое оборудование появилось в областной специальной школе-интернате для детей с нарушениями слуха. Благодаря фонду удалось обновить 4 кабинета, в них появились современная и удобная мебель, компьютеры, интерактивная панель. На эти цели в рамках благотворительной программы «Оснащение специальных школьных организаций образования» выделили 33 млн тенге.

СОФИЯ АЙСАГАЛИЕВА, управляющий директор фонда «Қазақстан халқына»:

— В рамках второго этапа будут оснащены специальная коррекционная школа — интернат №1 для детей с ограниченными возможностями в развитии, специальная коррекционная школа-интернат №2 для детей с ограниченными возможностями в развитии и Шоптыкольская специальная школа-интернат. Из-за недостаточности финансирования спецшколам не уделялось должного внимания. Поэтому учебное и коррекционно-развивающее оборудование нуждается в перезагрузке, нужны условия, чтобы дети получали обучение в комфортной и доступной среде. Программа Фонда позволит создать благоприятные условия для обучения, развития и социализации детей с особыми образовательными потребностями.



Дарья Пышмынцева