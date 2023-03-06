В Петропавловске прошел республиканский конкурс «Мисс татарочка»

Юную «Мисс татарочку» выбирали в Петропавловске. Это ежегодный конкурс, который проводит татаро-башкирский центр «Дуслык». В этом году на него съехались участницы из разных городов республики.

Каждая мисс рассказывает о себе и демонстрирует свои таланты. Участницы читали стихи на родном языке, презентовали блюда национальной кухни, которые они приготвоили своими руками.

Оставив свои волнения позади, на сцену вышла 6-летняя Тамила Ринатова. Девочка рассказала зрителям о себе и исполнила танец. Помимо твроческого номера Тамила приготовила на конкурс учпучмак.

Тамила Ринатова , участница конкурса «Мисс татарочка»:

— Танец «Апипа». Национальное татарское блюдо «учпучмак». Я приготовила это блюдо сама.

Внимание жюри привлёк красивый национальный наряд Сафии Исмагиловой. Участница приехала из Актобе. В конкурсе участвует впервые.

Сафия Исмагилова, участница конкурса «Мисс татарочка», г. Актобе:

Я хочу спеть и станцевать попурри. Я принесала лавашлар, пироги и токмач. Почему именно такие блюда? Потому что мы семьей очень любим их, и мы с мамой решили приготовить и принести на конкурс.

12 девочек в возрасте от 4 до 12 лет. И каждая с артистизмом и желанием победить выступила перед многочисленной аудиторией. Жюри оценивало выступления участниц по достоинству. К судейству подошли строго: блюда должны были быть приготовлены по рецепту и важно, чтобы костюмы были национальными.

НАИЛЬ АБРАЕВ, председатель областного татаро-башкирского общественного центра «Дуслык»:

— Почему зародилась такая идея именно провести у девочек, почему именно «Мисс татарочка», а не «Татар жігіті». Может мы проведем в будущем. Почему именно девочки, потому что наши бабушки, мамы — это основные передатчики информации, начиная с колыбели, поют песни на татарском языке, бабушки рассказывают истории на татарском языке. Поэтому именно девочки в будущем будут передавать все традиции нашего народа и красоту языка.



По итогам победительницей конкурса «Мисс татарочка» стала Сафия Исмагилова из Актобе. Участницам вручили специальные призы.

Камилла Карим