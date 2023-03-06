В департаменте полиции СКО накануне 8 марта состоялось торжественное собрание

Хрупкие на вид, сильные внутри. Представительниц прекрасного пола департамента полиции поздравили с предстоящим праздником. В честь Международного женского дня сотрудницам вручили награды различных достоинств: медали и почётные грамоты министерства внутренних дел и областного департамента. Отметили порядка 80 человек, в том числе и ветеранов органов внутренних дел.

АЙДЫН КАБДУЛДИНОВ, начальник ДП СКО:

— Этот праздник — очередной повод выразить слова благодарности прекрасной половине человечества. Своим дорогим и любящим женщинам. Именно Вы своей заботой, мудростью и пониманием вселяете в нас оптимизм, решительность и веру в собственные силы.

СЕРАФИМА ОКИШЕВА, инспектор управления специальной и мобилизационной подготовки ДП СКО:

— В преддверии Международного женского дня у нас проходил конкурс спортивный. Была эстафета, затем силовая нагрузка и такие общеразвивающие. После чего был психологический тренинг, очень интересный. В этой борьбе я заняла 2 место. Соперницы были достойные, подготовленные. Напрямую это связано с моей работой. Мы осуществляем физическую подготовку, специальную подготовку кандидатов, а также уже действующих сотрудников. Вообще, первое моё образование — это спасатель. Но мне всегда хотелось носить погоны. Я не думала, конечно, что это будет настолько сложно. Но у меня с детства была такая мечта. Затем я выучилась на юриста. Решила прийти в органы. И пока 5 лет у меня это получается.



Диана Салихова