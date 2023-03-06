Для жителей и гостей Петропавловска организовали забег «Весенняя лыжня»

Именно так провели прошлые выходные около 30 петропавловцев. Чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения, они вышли на лыжню. Лыжная база в Борках собрала как спортсменов, так и любителей активного образа жизни. Виктор Бондаренко желает всем жителям города быть активными не только в спортивном плане, но и в общественной жизни.

ВИКТОР БОНДАРЕНКО, ветеран спорта, заслуженный тренер РК:

— Я хочу обратиться к жителям города Петропавловска прийти 19 марта на избирательные участки и отдать голоса за кандидата и проявить свою общественную позицию. Полезно выйти из своих квартир, подышать свежим воздухом, насладиться природой, мы живем на севере и с лыжами должны дружить!

Одним из первых на финиш пришел кандидат в мастера спорта по зимнему президентскому многоборью Ренат Тагиров. Принять участие в лыжном забеге решил для того, чтобы проверить свой уровень подготовки. Лыжными гонками занимается давно.

РЕНАТ ТАГИРОВ, кандидат в мастера спорта по зимнему президентскому многоборью:

— Ощущеня прям супер, погода хорошая. Очень понравилось, все на высоком уровне прошло, всем здоровья и удачи на лыжне. Население всегда должно заниматься спортом, поддерживать свое здоровье, поэтому почаще бы такие соревнования проводились.

Не имеет ограничений и возраст участников забега. Евгения Холодных лихо покорила не только дистанцию в 800 метров, но и рубеж 50-летия. Говорит, сейчас самое время для спорта, для движения и новых впечатлений.

ЕВГЕНИЯ ХОЛОДНЫХ, жительница г.Петропавловска:

— Здесь прекрасная природа. Здесь есть возможность взять оборудование, лыжи и как здорово, когда есть единомышленники. Мне в этом году 55 лет, я люблю спорт. Я благодарна своим тренерам, что они привили любовь к спорту, к жизни, потому что движение — это и есть жизнь!

Спортивное мероприятие «Весенняя лыжня» проходит в Петропавловске ежегодно. Желающих принять участие в лыжном забеге с каждым годом становится все больше.

Анастасия Кузнецова