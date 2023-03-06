Больше 300 тысяч североказахстанцев смогут проголосовать на выборах 19 марта. Жители нашей области будут выбирать депутатов в Мажилис, областной маслихат. Также в селах выберут того, кто будет представлять их интересы на районном уровне, а в городах проголосуют за кандидатов в городские маслихаты. О том, какое значение эти выборы имеют для североказахстанцев, рассказал председатель республиканской независимой палаты юридических консультантов Евгений Кинцель.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, председатель республиканской независимой палаты юридических консультантов:

— На этих выборах мы выбираем представительные органы. Тем более, что сейчас это будут выборы по двойной системе: по партийным спискам и избирательным округам. Поэтому все мы 19 марта будем выбирать тех людей, которые будут представлять наши интересы, защищать наши права.

Часто североказахстанцы спрашивают, для чего нужны маслихаты и депутаты, как они могут повлиять на жизнь населения, говорит Евгений Кинцель. По его словам, народные избранники обладают большими возможностями, чтобы сделать жизнь североказахстанцев лучше. В конце концов, для этого их и выбирают. Депутаты знают о проблемах избирательного участка, будь то плохая дорога, водоснабжение, отсутствие медпункта на селе или бюрократические проволочки госоргана.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, председатель республиканской независимой палаты юридических консультантов:

— Роль депутатов очень важна. Эти люди, которые ведут прием, решают проблемы каждого гражданина, а на сессиях решают проблемы всех нас. Это люди, которые заботятся, чтобы жизнь каждого из нас стала лучше. Отстаивает наши интересы перед исполнительной властью.

Юрист Евгений Кинцель призывает североказахстанцев сделать свой выбор 19 марта. Всего в стране зарегистрировано свыше 14 тысяч кандидатов. Свыше 500 из них — в СК. Самый молодой кандидат — 2000 года рождения, самый старший — 1947. В нашей области на один мандат претендуют минимум 3 человека.



Айгерим Хамзина