Агрокредитование получило ТОО «Сервис-ЖАРС» на подготовку к весенне-полевым работам

Около 200 тысяч млн тенге. Столько средств получило ТОО «Сервис-ЖАРС» на подготовку к весенне-полевым работам в этом году. За помощью хозяйство обратилось в аграрную кредитную корпорацию.

ГАББАС ЖАНТАЕВ, директор ТОО «Сервис-ЖАРС», Кызылжарский район:

— В прошлом году заблаговременно начали подготовку к весенне-полевым работам 2023 года и обратились в кредитное товарищество «Есиль» за финансированием по государственной программе «Кең дала» по 3% годовых. Благодаря поддержке государства это очень удобно и выгодно для закупа горюче-смазачного материала, семян и гербицидов.

Компания больше 10 лет обращается за финансовой помощью к кредитному товариществу. Например, в 2021 году им выдали кредит на 300 млн тенге. На эти средства здесь провели весенне-полевые и уборочные работы, а также приобрели сельхозтехнику. К слову, за последние несколько лет здесь закупили 4 единицы немецкой техники.

ГАББАС ЖАНТАЕВ, директор ТОО «Сервис-ЖАРС», Кызылжарский район:

— Занимаемся выращиванием зерновых и масличных культур на площади более 6 тысяч га. Исходя из уборочной кампании прошлого года и другими товариществами, мы очень хорошо собрали урожай. Урожайность была хорошой.

По словам Габбаса Жантаева, аграрная кредитная корпорация — это хорошая поддержка для сельхозтоваропроизводителей. С начала года за помощью обратились 129 аграриев. В 2022-м более пятисот. Тогда их профинансировали на 29 млрд тенге.

Алишер Ашимов