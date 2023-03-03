В СКО в весенней страде задействуют свыше 14 тысяч единиц техники

Подготовку к весенним полевым работам обсудили на площадке региональной службы коммуникаций. С докладом выступил руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев. В весенней страде задействуют более 13 тысяч тракторов, почти 15 тысяч зерновых сеялок, 1418 высокопроизводительных посевных комплексов. В 2022 году аграрии региона приобрели 2408 единиц новой техники и оборудования. Общая сумма вложений перевалила за 81 млрд тенге. С начала 2023 года сельхозтоваропроизводители области приобрели 187 единиц техники на 4,4 млрд тенге. На брифинге Мейрам Мендыбаев рассказал о поставках дизельного топлива для аграриев в нашу область.

МЕЙРАМ МЕНДЫБАЕВ, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений СКО:

— Хочется отметить, что в текущем году выделение дизельного топлива начато на месяц раньше, чем в прошлые годы. Заключены и оплачены договоры на февраль месяц на приобретение удешевленного дизельного топлива на 18,6 тысяч тонн или 100%.

Дарья Пышмынцева